شكرا لقرائتكم خبر عن 891 مليون جنيه إيرادات متوقعة بموازنة هيئة الرقابة المالية بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى الموارد المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2021/2022 نحو مليار و293 مليون جنيه، مقابل نحو مليار و54 مليون و400 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمتها نحو 238 مليون و600 ألف جنيه.

وقد تضمن هذا المبلغ نحو 891 مليون جنيه تحت بند الإيرادات الأخرى، ونحو 402 مليون جنيه من متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية.

فيما بلغت جملة المصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة الجديدة نحو 643 مليون جنيه، مقابل نحو 454 مليون و400 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمتها نحو 188 مليون و600 ألف جنيه.