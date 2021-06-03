النائب تيسير مطر ينعى والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتى وافتها المنية اليوم الخميس، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة وذويها الصبر والسلوان.