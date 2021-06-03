شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتى وافتها المنية اليوم الخميس، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة وذويها الصبر والسلوان.
ويشيع جثمان والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، غداً بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس ليتم الدفن بمقابر العائلة ببني مزار محافظة المنيا.