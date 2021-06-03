شكرا لقرائتكم خبر عن 1.97 مليون جنيه زيادة بمخصصات المجلس القومى للإعاقة بالسنة المالية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة غير المسبوق فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتى تنعكس فى خطة التنمية والموازنات السنوية، جاء مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة، والتي وافقت عليها لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ليكشف عن زيادة جملة المخصصات لتصل إلى 18 مليون و169 ألف جنيه للسنة المالية الجديدة 2021/2022، مقابل 16 مليون و197 ألف جنيه السنة المالية الجارية 2020/2021، وذلك بواقع 1.97 مليون جنيه.

وتتوزع جملة المصروفات بواقع 5 ملايين و132 ألف جنيه السنة المالية الجديدة، مقابل 4 ملايين و412 ألف جنيه السنة المالية الجارية 2020/2021، و2 مليون و572 ألف جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات) السنة المالية الجديدة، مقابل 2 مليون و175 ألف جنيه السنة المالية الجارية.

وخصص للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) خلال السنة المالية الجديدة 2021/ 2022 نحو 450 ألف جنيه، مقابل 600 ألف جنيه السنة المالية الجارية، فيما بلغت المصروفات الأخرى نحو 15 ألف جنيه خلال السنة الجديدة، مقابل 10 آلاف السنة المالية الجارية.

وشهدت مخصصات الباب السادس حيث الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) زيادة بواقع مليون جنيه، والمخصص لتمويل المشروعات التي تصب في صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قدرت خلال السنة المالية الجديدة بنحو 10 ملايين جنيه، مقابل 9 مليون جنيه بالسنة المالية الجارية.