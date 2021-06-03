شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتحسين الصرف الصحى بالأقصر أمام مجلس النواب.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتبى لجنتى الشئؤن الاقتصادية والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021، بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "الأقصر" بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو الموقع بتاريخ 3/3/21.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتى لتمويل برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر، حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر،

ويهدف برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (الأقصر) إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية بصعيد مصر، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، والمساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة.

ويتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من المستوى المنزلى إلى مستوى المصرف الزراعى، وذلك من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية، وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الحالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحى المتكاملة في صعيد مصر - الأقصر.

وطبقا للاتفاقية فإن الهيئة المنفذة للبرنامج هى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتمثل الجهات المنفذة للبرنامج فى كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وأكدت اللجنة موافقتها على الاتفاقية نظرا لأهميتها فى تحسين منظومة الصرف الصحى بمدينة الأقصر الأمر الذى سيعود بالنفع على تحسين السلبيات التى تعوق قطاع السياحة الهام فى تلك المنطقة.