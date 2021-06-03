"ماس كهربائي بالتليفزيون".. تفاصيل المعاينة الأولية لحريق المؤسسة العقابية بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني، أن المعانية الأولية للحريق الذي شبّ داخل أحد العنابر بالمؤسسة العقابية بالمرج، تشير إلى حدوث ماس كهربائي.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، مساء اليوم الخميس، أن الحريق أسفر عن مصرع 6 أطفال من نزلاء المؤسسة داخل العنبر جراء التهام النيران لأجسادهم، كما تمكنت قوات الأمن من إنقاذ 19 طفلًا، حيث أصيب بعضهم بحالة اختناق، مشيرًا إلى أن المعاينة رجحت حدوث ماس كهربائي بالتليفزيون داخل العنبر، ونشبت بعدها النيران بالعنبر الذي كان به 25 طفلاً.

تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد العنابر بالمؤسسة الإصلاحية بالمرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإطفائه قبل امتداده إلى العنابر الأخرى بالمؤسسة.

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