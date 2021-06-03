بايدن يمنع 28 شركة صينية من الاستثمارات الأمريكية

أضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن 28 شركة صينية يمنع عليها الحصول على استثمارات أمريكية بسبب احتمال ارتباطها بالجيش الصيني. وباتت القائمة التي أعدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، تضم 59 شركة بدلا من 31 سابقا على ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أوضح أيضا أنه "وسع نطاق هذا الطارئ القومي بعدما لاحظ أن استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية خارج الصين فضلا عن تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان يشكل تهديدا كبيرا جدا"



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