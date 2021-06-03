بريطانيا تضيف 7 دول إلى قائمة السفر الحمراء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 35 دقيقة

أضافت بريطانيا، يوم الخميس، سبع دول من بينها مصر وسريلانكا إلى قائمة السفر الحمراء التي تضم وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي داخل فندق، في إطار جهود كبح تفشي وباء “كوفيد 19”. وشملت المراجعة أيضا حذف البرتغال من القائمة الخضراء للسفر.

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع أي حجر صحي لمكافحة وباء كورونا الذي أربك حركة السفر العالمية. وقالت الحكومة البريطانية، إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش في الثامن من يونيو الجاري.

والدول السبع التي أضيفت إلى القائمة الحمراء هي البحرين وكوستاريكا والسودان ومصر وترينداد وتوباغو وسريلانكا.

وقالت وزارة النقل البريطانية، إن الهدف من هذه الإجراءات هو سلامة الناس وحمايتهم من متحورات كورونا.