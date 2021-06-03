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“الصحة العالمية”: تطعيم الأطفال ضد “كورونا” ليس أولوية قصوى

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 8:54 مساءً

منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطعيم الأطفال ضد فيروس “ليس أولوية قصوى” في ظل نقص اللقاحات.

في سياق متصل، دعا مدير منظمة الصحة العالمية، سابقاً الدول الى عدم تطعيم الأطفال والفتيان ضد “كوفيد-19” والتبرع باللقاحات لمنصة “كوفاكس”، بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج إليها.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إنه وفق المسار الذي تسلكه الأمور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون “أكثر فتكا بكثير” من العام الأول.

وبدأت أغلب دول العالم بتلقيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض “كوفيد 19″، مثل كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة. وتعتزم عدة دول متقدمة، البدء بتلقيح الأطفال والفتية ضد ، عقب النجاح في تطعيم السكان البالغين.

وتشير البيانات الصحية إلى أن الأطفال الصغار من بين الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أنهم لا يعانون الأعراض الشديدة عندما تنتقل إليهم العدوى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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