استئناف الرحلات الجوية بين مدينتين متنافستين في ليبيا

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

استؤنفت الرحلات الجوية بين مدينتي طرابلس (غرب) حيث مقر السلطة السياسية الجديدة، وطبرق (شرق) حيث المقر المؤقت لمجلس النواب بعد انقطاع لسنوات.



وهبطت طائرة تابعة لشركة البراق للطيران آتية من العاصمة طرابلس مساء الأربعاء، في مطار طبرق الدولي، أحد مراكز القوة للسلطات المنافسة السابقة ومقرها في الشرق.

ومن المقرر تسيير رحلتين أسبوعياً، حسبما أعلنت سلطات المطار المحلية، التي رحبت بهذا الاستئناف بعد "انقطاع طويل".

وشهدت الأسابيع الأخيرة في خضم حالة التعافي السياسي، استئناف الرحلات الجوية بين مدن بنغازي وطرابلس ومصراتة، بعدما ظلت متوقفة لسنوات بسبب الانقسام السياسي والتصعيد العسكري بين شرق وغرب ليبيا.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

هذا ووُقع في ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وشُكلت حكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ختام عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وصادق عليها البرلمان في مارس (آذار)، تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح الطرق البرية والربط الجوي الداخلي بين عموم البلاد.

فيما لا تزال المناقشات جارية لإعادة فتح الطريق البري الذي يربط الغرب بالشرق عبر مصراتة - سرت والجفرة.