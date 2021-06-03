تحديث ضوابط القيود المفروضة على السفر إلى أوروبا

المناطق - وكالات

حدث المجلس الأوروبي في بروكسل قائمة البلدان التي يجب رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي لإضافة اليابان إليها، وذلك عقب استعراضها التوصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان أنه سيستمر في استعراض هذه القائمة كل أسبوعين، كما يمكن تحديثها حسب الحالة.

وبناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية، فإنه ابتداء من 3 يونيو 2021 يجب على الدول الأعضاء رفع القيود المفروضة على السفر تدريجيًا على الحدود الخارجية للمقيمين في اليابان ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة ورواندا وتايلند وكوريا الجنوبية وإسرائيل، ويظل التعامل مع الصين رهنًا بالمعاملة بالمثل.

كما يتعين رفع القيود المفروضة على السفر تدريجيًا في المنطقتين الإداريتين الخاصتين في هونج كونج وماكاو الصينية رهنًا بتأكيد المعاملة بالمثل، إضافة إلى معاملة المقيمين في أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان مثل المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.