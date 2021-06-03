شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اتفاقيات جديدة بين تونس وفرنسا.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت تونس وفرنسا اليوم ستّ اتفاقيات تعاون تهم مجالات النقل البحري والتوقي من الكوارث الطبيعية وتحلية مياه البحر والفلاحة إلى جانب التجارة والمجال الرقمين في تونس، وذلك على هامش انعقاد اعمال المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وضيفه الوزير الأوّل الفرنسي جون كاستاكس.

وتشمل الاتفاقات المبرمة اتفاقية قرض بقيمة 41 مليون يورو لاقتناء 6 قاطرات لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والموانئ، كما تشمل اتفاق قرض بقيمة 40 مليون يورو سيُسدى لتونس لتمويل برنامج لمقاومة الكوارث الطبيعيّة.

وتتعلق اتفاقية الشراكة الثالثة بتحسين الأداء الصناعي والبيئي لمحطتي تحلية مياه بقيمة تناهز 202 ألف يورو، كما وقع الطرفان أيضاً رسالة نوايا في القطاع التجاري وتجديد الاتفاق الإداري المتعلق بالمجال الفلاحي وإعلان نوايا في المجال الرقمي بغاية إطلاق " حوار رقمي".