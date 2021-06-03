شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعم السوريين بـ 240 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، تقديم تمويل إنساني بقيمة 240 مليون دولار؛ لدعم الشعب السوري واللاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

ودعت المندوبة الأمريكية في بيان صادر اليوم، إلى السماح بوصول المساعدات عبر المعابر الدولية، مشيرةً إلى أن أكثر من 13 مليون سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وقالت: إنّ أربعة من كل خمسة أشخاص في شمال غرب سوريا، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وبالنسبة لملايين المدنيين في إدلب.