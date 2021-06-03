الإعلام الأمني تؤكد انفجار 'جسم غريب' في الكاظمية

بغداد - ياسين صفوان - أكدت خلية الإعلام الأمني، الخميس، انفجار "جسم غريب" في الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "جسما غريبا انفجر قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس".

وأضافت أن "الفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بانفجار "اسطوانة غاز" قرب مطعم في الكاظمية شمالي بغداد.