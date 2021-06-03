بالأرقام.. عدد متلقي اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا عالمياً

وأكدت أنّ أكثر من مليارين و109 ملايين و696 ألفاً و22 جرعة أعطيت في 215 بلداً أو منطقةً وفقاً لهذا الإحصاء الذي أُجري استناداً إلى مصادر رسمية، 6 من كل 10 جرعات أٌعطيت في البلدان الثلاثة الأكثر تعداداً للسكان وهي الصين والولايات المتحدة والهند.ومن الدول التي تتصدر القائمة، بحسب الإحصائية، كندا، حيث أن 59 % من السكان تلقوا جرعةً واحدةً على الأقلّ، بريطانيا 58,3 %، تشيلي 56,6 %، والولايات المتحدة 51 %، وتوزعت 254,98 مليون جرعة على 39 % من السكان في الإتحاد الأوروبي.

في المقابل، هناك 6 دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن، 4 في أفريقيا وهي تنزانيا وتشاد وبوروندي وإريتريا، وواحدة في آسيا وهي كوريا الشمالية وواحدة في منطقة البحر الكاريبي وهي هايتي.



هذا ويهيء اللقاح الجسد لمحاربة الفيروس، وتحتوي اللقاحات على أجزاء غير نشطة أو ضعيفة من الكائن الحي الذي يسبّب المرض، أو "الشفرة الجينية" الّتي من شأنها خلق نفس الإستجابة لدى جهاز المناعة الذي يدفع بالجسم للتعرف على الجسم الدخيل إذا جاء، وإنتاج أجسام مضادة لتعلم كيفيّة محاربته.