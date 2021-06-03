إصابة 14 شخصا في انفجار قنبلة داخل مطعم شمالي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بإصابة 14 شخصا بانفجار وقع في الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن "أسطوانة غاز انفجرت داخل مطعم بالقرب من كشك الأمانات في باب المراد بالكاظمية".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة 14 شخصاً".

وبين أن بعض الإصابات نجمت جراء التدافع بين زبائن المطعم". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، في بيان لاحق، "انفجار جسم غريب قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس".

وأضاف البيان: "الفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا."، دون مزيد من التفاصيل.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن فلول تنظيم داعش الإرهابي يشنون منذ عودة نشاط خلاياه النائمة مطلع العام الماضي، العديد من الهجمات التي استهدفت المدن والقطعات الأمنية.

وشهدت العاصمة بغداد، العام الماضي، تفجيراً انتحاريا مزدوجا هو الأعنف منذ سنوات تسبب بسقوط مئات القتلى والجرحى.

وتطارد القوات الأمنية خلايا داعش عبر سلسلة من العمليات العسكرية، أسفرت عن مقتل واعتقال العشرات من عناصر التنظيم.

