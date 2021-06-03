2.3 مليون يمني يستفيدون من مشروع سعودي لتحسين الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع تحسين الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية للأسر الأشد ضعفا في عدد من المحافظات اليمنية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وشملت الزيارة التفقدية إحدى نقاط التوزيع للمساعدات التغذوية الخاصة بالأطفال، وذلك في المركز الصحي بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وتم الاطلاع على سير العمل في المشروع بحضور كل من مدير مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور علي عبدالله صالح.

ويهدف المشروع إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (IPC) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث يستفيد منه 2,333,333 فردا، في 21 محافظة يمنية بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 69 طنا، و550 كجم من السلال الغذائية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وجزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 3.900 فرد.

يذكر أن المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، كما قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 590 مشروعا إغاثيا في مختلف المحافظات اليمنية.