فريق إيراني يهرع لإنقاذ حياة أمين حزب الله

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وذكرت صحيفة (الجريدة) الكويتية في عددها الصادر أمس نقلا عن أحد مديري مستشفى (خاتم الأنبياء) الإيراني التابع لـ(الحرس الثوري) الخاص بمعالجة كبار المسؤولين، أن نصر الله كان في هذا المستشفى قبل شهر ونصف الشهر لتلقي العلاج من داء الانسداد الرئوي المزمن وعاد إلى بيروت قبل أسبوعين.
وكشف المدير أن الأطباء نصحوا نصر الله بقضاء فترة النقاهة في إيران تحت إشرافهم، غير أنه أصر على العودة إلى لبنان لقضائها في منطقة البقاع، وبعد عودته تم الاتصال بالأطباء الذين عالجوه في إيران، لتدهور وضعه الصحي، وبالفعل سافر الفريق الطبي إلى لبنان لمساعدة أطباء لبنانيين كانوا يقومون بمعالجته، ويبدو أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات هناك.
وأضاف «إن الأطباء الإيرانيين الذين سافروا إلى لبنان لم يعودوا حتى الآن، وهو ما يعني أنهم لم ينتهوا من علاج نصرالله».
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