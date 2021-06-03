35 آلية مصرية تبدأ إعادة إعمار غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول حكومي فلسطيني أمس إن نحو ألفي عائلة في قطاع غزة دون مأوى بعد تدمير إسرائيل منازلها خلال موجة التوتر الأخيرة الشهر الماضي، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن 35 آلية مصرية ستدخل إلى قطاع غزة للمساعدة في عملية إزالة المباني الخطرة والآيلة للسقوط.

وذكر وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة ناجي سرحان في بيان، أنه تم إحصاء 1200 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، و1000 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي بليغ غير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف.

وأوضح سرحان أنه وفق تقديرات أولية فإن تكلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية تقارب 150 مليون دولار، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم المدمرة، يقدر بـ 10 آلاف نسمة تقريبا، لا يزال ما يزيد عن 2000 أسرة مشردة دون مأوى.

ولفت إلى أن الجهات الحكومية في غزة بدأت إجراءات إغاثة عاجلة، بصرف مبلغ 2000 دولار لأصحاب المنازل المدمرة كليا، و1000 دولار للدمار الجزئي البليغ غير الصالح للسكن، بحيث تم تسليم الدفعة 500 من أصل 2000 بتمويل من قطر.

وكان وفد مصري مكون من ستة مهندسين متخصصين وصل إلى القطاع أمس وأجرى جولة تفقدية استمرت عدة ساعات على عدد من الأماكن المدمرة بفعل الهجمات الإسرائيلية.

وأعلنت مصر عن منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود إعمار قطاع غزة عقب موجة التوتر الأخيرة في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الماضي والتي أدت إلى تدمير واسع في المنازل والبني التحتية.