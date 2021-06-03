شكرا لقرائتكم خبر السودان يتعهد بالعدالة لضحايا الاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا «تجمع المهنيين السودانيين» ولجان شبابية إلى خروج احتجاجات لإحياء الذكرى الثانية لـ»مجزرة فض الاعتصام» التي توافق الثالث من يونيو.

واستبق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الاحتجاجات بتأكيد حرص حكومته على تحقيق العدالة للضحايا.

ونقل موقع «سودان تربيون» عن حمدوك القول في بيان إن «العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، التي تقع تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دورا أحيانا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة العامة».

وأشار البيان إلى أن حمدوك يجري حوارات مستمرة مع الأجهزة الأمنية وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة المعقدة.