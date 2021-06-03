السودان يتعهد بالعدالة لضحايا الاحتجاجات

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واستبق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الاحتجاجات بتأكيد حرص حكومته على تحقيق العدالة للضحايا.
ونقل موقع «سودان تربيون» عن حمدوك القول في بيان إن «العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، التي تقع تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دورا أحيانا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة العامة».
وأشار البيان إلى أن حمدوك يجري حوارات مستمرة مع الأجهزة الأمنية وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة المعقدة.
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