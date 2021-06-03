الحوثي ينهب اليمن باسم «الصرخة الخمينية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يناقش مجلس الأمن الدولي قضية الناقلة النفطية المتهالكة صافر الراسية قبالة سواحل اليمن بطلب من بريطانيا، بعد تزايد المخاوف من حدوث تسرب نفطي من الناقلة صافر، أكد المتحدث باسم بريطانيا في الأمم المتحدة أن مسؤولية الناقلة النفطية تقع على الميليشيات الحوثية التي عليها أن تتعاون مع الأمم المتحدة.

وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أمس، فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن خزان النفط صافر، محذرا من كارثة إنسانية كبيرة تنتظر المنطقة.

وأكد أن فشل المفاوضات لم يكن مفاجئا، في ظل استمرار مماطلة ومراوغة الميليشيات واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة، مشيرا إلى أن فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب الميليشيات على أربعة اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع الميليشيات بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الأحمر لتجاوز ميليشيات الإرهاب الحوثية، والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها، والتي ستطال بأضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة، وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الدولية.

وحذرت منظمة (جرينبيس) أمس من احتمال وقوع انفجار في ناقلة النفط (في أي لحظة)، داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع (كارثة)، وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة، فإن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ، والسفينة (صافر) التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها حوالى 40 مليون دولار، وهي مهجورة منذ 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة منذ ذاك ما أدى إلى تآكل هيكلها.

من جهة أخرى، بدأت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران شن حملة جبايات منظمة باسم الصرخة الخمينية، ونشرت الميليشيات لوحات إعلانية كبيرة تروج للثورة الخمينية، بمناطق سيطرتها، وعقدت سلسلة لقاءات وفعاليات طائفية توعية باسم ما يسمى (يوم الصرخة).

وقال القيادي الحوثي حسين العزي «إن كلمة (الموت) لا تعني الموت الإكلينيكي أو السريري كما لاتعني الموت لأمريكا (الشعب أو الإنسان)، ولكن تعني معنى آخر لشعار جماعته، موضحا أن الموت لأمريكا تعني الموت السياسي.

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