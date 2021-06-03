50 مليون نازح حول العالم.. وسوريا واليمن في الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 230 ألفا من المدنيين في سياق النزاعات المسلحة في 10 بلدان، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، خلال العام الماضي.

وأوضح أن النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعرضن لما يقرب من 1145 انتهاكا في الفترة من نهاية ديسمبر 2017 حتى فبراير 2021، تتعلق بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وتنوعت هذه الانتهاكات ما بين 280 حالة إخفاء قسري، 295 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي لنساء نشاطات وعاملات في قطاع التربية والتعليم، علاوة على وجود 270 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني في السجون الخاضعة للحوثيين تعسفيا، فيما بلغ عدد النساء المحتجزات خارج إطار القانون وهن ما دون 18 عاما أكثر من 300 امرأة في سجون صنعاء وضواحيها.

وأكد التقرير أن نحو 50 مليون نازح داخليا حول العالم، 30% من هذا العدد يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل النساء والفتيات نحو 50% منهم. ففي ليبيا وصل عدد النازحين داخليا بـ 301,407 أشخاص حتى يوليو 2019.

وأشار إلى أن اليمن تشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم في الوقت الحالي، حيث يوجد بها نحو 4.3 ملايين يمني من النازحين داخليا، 74% منهم من النساء والأطفال، من بينهم ما يصل إلى مليون نازح في محافظة مأرب فقط، أكثر من 50% منهم من النساء، ومن الوارد أن يؤثر تصاعد العمليات العسكرية بعد تصعيد الحوثيين على مأرب على هذا العدد من النازحين داخليا، لا سيما النساء والأطفال، فيما سيؤثر هذا النزوح بشكل عام على فرص الفتيات في التعليم، حيث فقد أكثر من 48% من النساء فرصتهن في التعليم في الآونة الأخيرة.

وفي سوريا، يوجد 6.6 ملايين نازح داخلي، من بينهم نحو 3 ملايين في مناطق يصعب الوصول إليها ومناطق أخرى محاصرة، ففي شمال شرق سوريا تشكل النساء والأطفال نسبة 96% من أعداد النازحين في مخيم الهول، ويوجد في شمال غرب سوريا نحو 800 ألف نازح داخلي، يشكل النساء والأطفال 81% منهم.

