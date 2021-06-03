شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ثلاثة غرقاً في بركة زراعية في صور اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ثلاثة أشخاص، مصرعهم غرقاً، الخميس، بعدما انزلقت سيارة كانت تقلّهم داخل بركة مياه للريّ جنوبي مدينة صور اللبنانية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وتشير المعلومات الأولية للحادثة، أن السرعة الزائدة تسببت في انحراف السيارة داخل بركة زراعية، عند مدخل بلدة المنصوري، ما تسبب في وفاة طفل ورجل وامرأة، من بلدة دبعال.

وسارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني برفع السيارة من المياه، وانتشال جثث الغرقى الذين فشلت محاولات إنقاذهم.

وأكد الدفاع المدني في المنطقة، أن عمليات البحث انتهت، بعدما تأكدت فرق الإنقاذ من عدم وجود أشخاص آخرين في البركة، التأكد من هوية ركاب السيارة.