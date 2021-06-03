شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لا توجد عبوة ناسفة في طائرة قادمة من تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الخميس، إن السلطات لم تعثر على عبوة ناسفة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس، وذلك بعدما اشتبهت السلطات بوجود عبوة ناسفة على متنها.

وكان دارمانان قال في تغريدة على " تويتر"، إن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين نجامينا وباريس.

وأضاف: "الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وتم عزلها".وكانت طائرة حربية فرنسية رافقت الطائرة إيه.إف865 نجامينا-باريس عقب تلقي تهديد من مجهول بوجود عبوة ناسفة.

وفي تغريدة لاحقة قال دارمانان: "لم يتم العثور على عبوة ناسفة على متن طائرة إير فرانس نجامينا-باريس".

