شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية.. رفيق من المولد إلى الممات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحرية في الشريعة الإسلامية حق طبيعي لكل إنسان، فهو يولد حراً، وتظل حريته تلازمه إلى أن يموت، وهي معنى الإنسانية، فمن يفقد حريته، يفقد إنسانيته.

وحرية الإنسان مقدسة كحياته سواء، وهي الصفة الطبيعية الأولى التي بها يولد الإنسان: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة»، وهى مستصحبة ومستمرة، ليس لأحد أن يعتدي عليها، وفق المفكر الإسلامي محمد الغزالي في كتابه «حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة».

يجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقرها، فلا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر، وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان، ويسترد حريته بكل السبل الممكنة. قال تعالى: (ولمن انتصر بعد ظلمه) سورة الشورى – الآية 41، وعلى المجتمع الدولي مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته، ويتحمل المسلمون في هذا واجباً لا ترخُّص فيه، قال تعالى: (الذين إن مكناهم) سورة الحج – الآية 41.

د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء السعودية يقول في كتابه «حقوق الإنسان في الإسلام»: في المفهوم الإسلامي، تعتبر الشريعة أساس الحق، وليس الحق أساس الشريعة، فالحق في الحرية هو وسيلة كبرى لتحقيق غايات نبيلة وسامية تتفق مع كرامة الإنسان ورسالته في استخلافه في الأرض.

ومن أجل ذلك، بدأ الإسلام بتحرير الإنسان من العبودية لغير الله عز وجل، ومن شهوات نفسه ونزوات غريزته، فالحرية، كما يرى علماء المسلمين، هي قدرة الإنسان على التصرف، إلا لمانع من أذى أو ضرر له أو لغيره.

ويوضح د.عبدالله التركي أنه في الإسلام يجب على الإنسان أن يتحرر من عبودية غير الله، وسمى الله عبادة الإنسان غير الله طاغوتاً، وأمر الناس بأن يكفروا به، قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) (سورة النساء، الآية 65).

ولما كان الرق نظاماً اقتصادياً عرفته كل الحضارات، سلك الإسلام وسيلة ناجعة للتخلص منه، فضيّق من موارده، حتى اقتصرت على ما يكون منه في قتال مشروع، مع جواز عدم اتباعه حتى في هذه الحالة، ثم وسع أشد التوسعة في تحرير الأرقاء.

ولا حد لحرية الرأي والفكر في الإسلام، إلا الحفاظ على أصول الدين وأركانه وقيمه وحدوده، ورعاية المصالح العامة، فحرية الرأي المنضبطة بضوابط الشرع تبني المجتمع الإسلامي، وتصحح أخطاءه، وتبصره بطريق الهداية والفلاح في أموره العامة، ولم تكن حرية الفكر والرأي مطلقة في أي مجتمع للذين يخرجون على ما تقرر من أصول الاعتقاد ومكارم الأخلاق مهما تكن معتقداتهم، فالحرية المطلقة، هي الفوضى المطلقة.

والحرية قيمة كبرى في الإسلام تسمو بالإنسان في حياته المادية والروحية، وليست انفلاتاً مما في الدين من قواعد السلوك الاجتماعي أو الخلقي، الذي يحفظ للمجتمع مصالحه وتماسكه.

وفي الإسلام لا حرية لأحد في نشر الفساد أو الرذيلة أو الفتنة في المجتمع؛ لأن الحرية لا تنزل بصاحبها إلى الشر والإفساد، ولا تبيح له أن يؤذي غيره، أو يعرض المجتمع للخطر، وكم قاست مجتمعات عديدة في العصر الحديث، من الانفلات، وإهدار الفضيلة، وذبحها على مذبح الشهوات، وإهدار كرامة النفس والجسد الإنساني باسم الحرية، فالحرية حق للإنسان، ولكنها مثل كل الحقوق، لها وظيفة اجتماعية لا يجوز إهدارها، ولا تجاوزها، ولها ضوابطها وقيودها ومجالاتها.

ويؤكد الشيخ محمد كمال الدين جعيط مفتي تونس الراحل، في كتابه «الإسلام وحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية» أن الحرية هي التعبير الطبيعي عن نزوع الذات البشرية إلى الانعتاق من كل المقيدات والمكبّلات التي تحول دون تنمية طاقاتها العقلية والنفسية والوجدانية. والحرية حق أساسي طبيعي يتقرر منذ اللحظات الأولى لولادة الإنسان: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا» مما اشتهر من أقوال الصحابي الجليل والخليفة العادل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، وهي تكتسب من القدسية والحرمة ما يجعلها قرينة التكليف والمسؤولية في الدساتير والشرائع السماوية، قال تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) [الأحزاب: 72].

ويوضح أن الحرية تتفرع إلى أنواع متعددة تشمل كل جوانب الحياة البشرية الروحية والعقلية والمادية ولا تستثني أيّ حقٍّ من الحقول المترتبة عليها، إلّا ما تستوجبه شروط ولوازم الحياة الجماعية في حال التعارض بين الحق الفردي وحق المجموعة عليه، والإسلام فتح أبوابه للإنسانية جمعاء، وتوجَّه بخطابه إلى الكل من دون تمييز ولا إقصاء، واشترط في مقابل ذلك الإرادة الحرة في الاختيار، المبنية على دواعي الاطمئنان النفسي والاقتناع العقلي، باعتبارها تكليفاً ومسؤولية يترتب عليها الجزاء.