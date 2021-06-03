شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مجموعة نجوم عنقودية في درب التبانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصد علماء الفلك، مجموعة ضخمة من النجوم في مجرة درب التبانة، وعلى بعد مسافة قصيرة نسبياً من نظامنا الشمسي.

واتخذت النجوم شكلاً عنقودياً، وقدّر عمرها بحوالي 75 مليون سنة، علماً بأنها تضم ما يقارب ال10 آلاف كتلة نجمية متألقة.

وتبعد المجموعة عنّا حسبما ذكر موقع «ساينس أليرت» المتخصص بالأخبار العلمية، حوالي 7 آلاف سنة ضوئية، إلا أن تألق عدد من نجومها بشكل كبير جعلها قابلة للرصد باستخدام تلسكوب متطور.

وقال عالم الفيزياء الفلكية ريكاردو دوردا من معهد «أستروفيسيكا» في جزر الكناري: «حاولت عمليات البحث السابقة تحديد موقع عناقيد نجمية مفتوحة، لا يبدو مثل مجموعة مشابهة لتلك التي نجدها عادة».

ويتكوّن «العنقود المفتوح» من مجموعة نجوم تشكلت مع بعضها من نفس السحابة الجزيئية للغاز والغبار، وتكون بذات العمر والتركيب الكيميائي، وتتحرك معاً في مجرتهم الأصلية. «وفق سكاي نيوز».

وتمكّن فريق الباحثين من جامعة «أليكانتي» في تشيلي من رصد المجموعة الكبيرة باستخدام البيانات الواردة من القمر الاصطناعي «Gaia»، الذي قضى سنوات في رسم خرائط دقيقة «ثلاثية الأبعاد» لدرب التبانة.