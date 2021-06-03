أحكام التبرع

د. عارف الشيخ

يقولون: فلان تبرع بمبلغ كذا لمصلحة الفقراء في البلدة الفلانية، أو تبرع بمبلغ كذا لبناء مسجد في بلد كذا.

- يا ترى ما حقيقة التبرع؟ هل هو عقد مستقل، أم أنه صفة تطلق على الشخص الذي يبذل مالاً أو منفعة لغيره في الحال أو في المستقبل، من غير عوض، ويقصد بعمله ذاك القربة إلى الله والبر إلى الناس؟

نعم.. التبرع هو هذا الذي ذكرناه، ويمكن أن يطلق على عمل من الواقف والموصي والواهب والمتطوع والمعير لأن مصطلح المتبرع، يعني أن كلاً من هؤلاء يقوم بعمل غير مفروض ولا واجب، وحتى الذي يهدي شيئاً إلى غيره يطلق عليه لفظ المتبرع، وإن كانت المهاداة في ظاهرها لا تحمل معنى القربة، لكن بما أنها في النهاية تؤدي إلى المحبة فهي قربة وطاعة.

إذن التبرع ليس عبادة مخصوصة ولا معاملة مخصوصة، وإنما هو الوقف أحياناً، أو الهبة أو الوصية أو الإعارة أو الهدية أحياناً أخرى، ولذلك فإن الفقهاء لم يذكروا التبرع بشكل مخصوص لأنه يختلف باختلاف مجاله، فالوصية غير الهبة، والوقف غير الإعارة والهدية وهكذا.

- من أجل ذلك قالوا بأن التبرع قد تكون له أحكام خمسة، لماذا؟ لأن الوصية على سبيل المثال وهي من أنواع التبرع، تكون واجبة إذا كان قد أوصى بأن يحج عنه مثلاً، وقد تكون مندوبة وتلك في حالة لو أوصى لورثته في حدود الثلث إلا أنهم أغنياء، وتكون الوصية حراماً إذا أوصى مثلاً بأن يبنى بجزء من ماله مرقص، وتكون مكروهة إذا أوصى لجاره الفقير في حين أن أن له قريباً فقيراً، وتكون مباحة إذا أوصى في حدود الثلث الذي أجازه له الشرع، ولكن لرجل غني ليس بينه وبينه أي صلة قرابة، مفضلاً إياه على أقربائه الأغنياء.

وما يقال عن الوصية يمكن أن يقال عن التبرعات الأخرى، ولكل منها شروطه التي ذكرها الفقهاء، والتبرع بمجمله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، لأنه من عمل البر والتقوى: قال تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، (الآية: ٢ من سورة المائدة).

- والتبرع كما رأينا يمكن أن يؤديه الإنسان عينا، كان يتبرع بمبلغ أو بسيارة لعمل الخير، ويمكن أن يكون منفعة، كأن يحفّظ طفلاً القرآن الكريم، أو يعلمه أو أن يعير كتاباً لقراءته أو جهازاً لاستخدام معين، فكل هذه تعد منفعة، وكذلك المسجد وبيوت الآخر، لأن الأصل يبقى محبوساً، والمنفعة تأخذ طريقها إلى الناس كصدقة جارية.

والتبرع يمكن أن ينتقل إلى المتبرع له في الحال كالهبة والهدية لأنه يملكها بالقبض، ويمكن أن يكون مؤجلاً كالوصية حيث أن الموصي له لا يستفيد منه ولا يملكه إلا بعد موت الموصي.

والتبرع كما يحصل من المسلم، يحصل من غير المسلم أيضاً، كما نسمع عن بعض المخترعين أو أصحاب الشركات الكبيرة بأنهم تبرعوا بجزء من ما لهم لمصلحة المعاقين في العالم، أو تبرع فلان بنسبة 90% من ماله لبناء دور الأيتام، على أن ينفذ تبرعه بعد موته.

ويلاحظ أن التبرع يأخذ شكل الوقف أحياناً، أو شكل الوصية إذا تعلق بما بعد الموت، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بأن ذلك التبرع قربة إلى الله يثاب عليها فاعلها في الآخرة، لأن ثواب الآخرة يحتاج إلى أن يكون عملاً صالحاً، والصلاح يحتاج إلى الإسلام على الأرجح.