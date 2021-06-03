شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعية السبع" تناقش قضايا الحصول على لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت بريطانيا وزراء الصحة بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اكسفورد اليوم الخميس، في قمة تستمر لمدة يومين وذلك مع تصاعد الضغط لبذل جهد أكبر من أجل التوسع في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 عالميا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المساواة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا ستكون على قمة جدول الأعمال عند اجتماع قادة المجموعة الأسبوع القادم.

ولدى اجتماع وزراء الصحة في جامعة اكسفورد، حيث جرى إنتاج لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19، قال ريتشارد هاتشيت الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة إن هناك واجب أخلاقي على دول مجموعة السبع للبدء في التبرع بلقاحات كوفيد-19 الآن.

وذكر هاتشيت لرويترز، "علينا إرسال اللقاحات إلى الدول لحماية العاملين بالقطاع الصحي هناك وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الآن".

وتقول منظمات خيرية إن بمقدور بريطانيا بذل المزيد لدعم استصدار استثناء مؤقت من حقوق الملكية الفكرية المملوكة لشركات الأدوية، فيما أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات لمنح الاستثناء المؤقت لعدد من الدول النامية.