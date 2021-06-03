شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات وفاة و1443 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 313289 ، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 1783 حالة .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 146 حالة تتلقى الرعاية الصحية. وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1087 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 297329 حالة.