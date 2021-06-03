شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تضع البحرين في قائمة السفر الحمراء والكويت في "البرتقالية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت بريطانيا اليوم الخميس 7 دول إلى "القائمة الحمراء" للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق، وتتضمن قائمة الدول : مصر، البحرين، السودان، أفغانستان، كوستاريكا، ترينداد وتوباغو، سيريلانكا.

وأبقت بريطانيا على الكويت ضمن القائمة البرتقالية لمنع السفر.

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة كوفيد-19.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من يونيو.