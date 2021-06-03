الصحة الإماراتية: 1960 حالة شفاء جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا

03 يونيو , 2021



أعلنت ​وزارة الصحة​ الإماراتية شفاء 1960 مصاباً جديداً من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع مجموع حالات الشفاء إلى 556,549 حالة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس، إلى أنه تم "إجراء 230,728 فحصا جديدا خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".

كما أعلنت وفاة 3 حالات نتيجة تداعيات الإصابة بوباء "كوفيد 19"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1689 حالة. وأهابت بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.