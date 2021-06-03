جنوب السودان: مقتل شرطيين في هجوم على مركز أمنى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل اثنين من عناصر الشرطة في هجوم شنه مسلحون على أحد مراكز الشرطة بولاية غرب الاستوائية جنوب غربي جنوب السودان.

وقال زلفا داوا، محافظ مقاطعة مندري الغربية في تصريحات لـ“الخليج 365": "لقد هاجم مسلحون مركز للشرطة بمنطقة (لوي) ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة كما جرح 3 آخرين".



وأشار داوا إلى أن السلطات الحكومية بالولاية، شكلت لجنة تحقيق في الحادثة التي لم يكشف عن أسبابها ودوافعها، في وقت لم يتهم فيه أي جهة بالوقوف وراء هذه الحادثة.

والشهر الماضي أصيب 4 عناصر من شرطة جنوب السودان في هجوم شنته مليشيا محلية على أحد المراكز الأمنية.

ووقع الهجوم على مركز للشرطة بمقاطعة رومبيك الشرقية التابعة لولاية البحيرات في أواسط جولة جنوب السودان، مساء الإثنين.

وأدى الهجوم إلى إصابة 4 من الشرطة واستيلاء المليشيا على 4 قطع من الأسلحة، بعد محاولة الشرطة منعهم من مهاجمة إحدى العشائر بغرض الانتقام.

هذا وتشهد أجزاء واسعة من إقليم الاستوائية أعمال عنف متكررة، بسبب الهجمات المتبادلة بين الحكومة ومسلحي حركة جبهة الخلاص المتمردة بزعامة الجنرال توماس سريلو، كما تنشط عدد من العصابات الاجرامية التي تقوم بنهب ممتلكات المواطنين واحتجازهم كرهائن في تلك المنطقة.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد حذرت في فبراير الماضي من تداعيات التمرد وأعمال العنف الجارية في إقليم الاستوائية بجنوب السودان، على اتفاق السلام الموقع.