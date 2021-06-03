البيت الأبيض: إسرائيل ستظل شريكاً استراتيجياً هاماً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البيت الأبيض، الخميس، أن إسرائيل ستظل شريكاً استراتيجياً هاماً.

وبحسب بيان البيت الأبيض فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وقال البيان: إن "ساليفان شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى قطاع غزة".

وأكد ساليفان وجانتس على أهمية مواجهة تهديدات السلوك العدواني لإيران في منطقة الشرق الأوسط.

واتفق الطرفان على تكثيف التعاون الثنائي خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق أولوياتهما الاستراتيجية في المنطقة.

وسبق أن اجتمع جانتس مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن بلينكن قوله "سأكون سعيدًا بالتحدث مع جانتس حول مختلف القضايا، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة اعمار قطاع غزة".

وأضافت: "شكر جانتس الإدارة الأمريكية على مساعدتها لإسرائيل".

وكان جانتس وصل الى الولايات المتحدة الأمريكية أمس حيث من المقرر ان يلتقي نظيره الأمريكي لويد اوستن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جانتس سيطلب من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة أمنية طارئة بقيمة مليار دولار لتزويد منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بالذخيرة.