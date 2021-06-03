شكرا لقرائتكم خبر إيران تفشل في السيطرة على حريق مصفاة طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت تقارير إيرانية بأنه لم يتم إخماد حريق مصفاة شهيد توندجويان جنوب العاصمة طهران بشكل كامل، وذلك رغم مرور يوم على اندلاعه.

وبحسب التقارير، فقد شوهدت سحب هائلة من الدخان مرة أخرى في عدة أجزاء من المدينة، بعد إعلان بأنه تمت السيطرة على الحريق.

وأعلن متحدث باسم المصفاة أنه تم اتخاذ قرار خلال الليل للسماح بخط الأنابيب الذي وقع به انفجار بالاحتراق بالكامل.

وقال المتحدث باسم المصفاة شاكر الخفاعي لوكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية إن 95% منه احترق بالفعل، ويمكن لرجال الإطفاء وعمال الإنقاذ البدء في أعمال التبريد في الساعات القليلة المقبلة.

وأكد الخفاعي مجددا عدم وقوع قتلى أو إصابات من جراء الحريق، وأضاف أنه سيتم التحقيق في سبب الحادث بعد استكمال أعمال الإطفاء.