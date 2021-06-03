إيران تفشل في السيطرة على حريق مصفاة طهران

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وبحسب التقارير، فقد شوهدت سحب هائلة من الدخان مرة أخرى في عدة أجزاء من المدينة، بعد إعلان بأنه تمت السيطرة على الحريق.
وأعلن متحدث باسم المصفاة أنه تم اتخاذ قرار خلال الليل للسماح بخط الأنابيب الذي وقع به انفجار بالاحتراق بالكامل.
وقال المتحدث باسم المصفاة شاكر الخفاعي لوكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية إن 95% منه احترق بالفعل، ويمكن لرجال الإطفاء وعمال الإنقاذ البدء في أعمال التبريد في الساعات القليلة المقبلة.
وأكد الخفاعي مجددا عدم وقوع قتلى أو إصابات من جراء الحريق، وأضاف أنه سيتم التحقيق في سبب الحادث بعد استكمال أعمال الإطفاء.
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