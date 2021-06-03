شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا والأردن تؤكد أهمية وقف الإجراءات التي تقوض حل الدولتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد بيان أردني مصري فرنسي، الخميس، على أهمية وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك خلال اجتماع تنسيقي لممثلي وزارات الدول الثلاث.

وعقد ممثلو وزارات خارجية مصر والأردن وفرنسا، اجتماعاً تنسيقياً، الخميس، عبر آلية الاتصال المرئي، لمتابعة ما قامت به الدول الثلاث في الأيام الماضية لدفع الجهود المشتركة للمساهمة في معالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، وفق ما نشرت وزارة الخارجية المصرية على حسابها في «فيسبوك».

وشدد ممثلو وزارات الخارجية الثلاث على التأكيد على الالتزام بحل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، باعتباره الحل الوحيد الذي يلبي حقوق الأطراف. كما أكدوا أهمية وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.