شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان السويدي يتهم الحكومة بالفشل في التعامل مع الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم - رويترز

اتهمت اللجنة الدستورية بالبرلمان السويدي،الخميس، حكومة الأقلية من تيار يسار الوسط بالفشل في التعامل مع جائحة كوفيد-19.

وقالت اللجنة، إن الحكومة كانت بطيئة في وضع نظام للفحص والتتبع، وتقاعست عن حماية المسنين، ولم تكن هناك خطوط فاصلة بين مسؤوليات السلطات العامة والمحلية. ولم تعلق على استراتيجية السويد المثيرة للجدل بعدم فرض العزل العام.

وقال نائب رئيس اللجنة، هانز إيكستروم، خلال جلسة برلمانية: «من الواضح أن السويد لم تكن مستعدة بشكل كاف قبل الجائحة، ويمكننا التعلم من الكثير من الإخفاقات التي أشارنا إليها».

وقالت اللجنة، إنه كان يتعين على الحكومة أن تكون أسرع في وضع إطار للفحص والتتبع، وفي سن قانون يمنحها سلطات أكبر للتعامل مع الأزمة، وفي عزل دور رعاية المسنين. واختارت السويد عدم فرض إجراءات الإغلاق معتمدة، بدلاً من ذلك على الإجراءات الطوعية بشكل كبير. وسجلت وفيات عدة أعلى من الدول المجاورة، لكنه أقل من غالبية الدول الأوروبية التي اختارت فرض الإغلاق العام. وسجلت السويد حتى 26 مايو/ أيار الماضي، أكثر من مليون إصابة بكوفيد-19 ونحو 14500 وفاة.