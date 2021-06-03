شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تبدأ تطعيم سكان مخيمات المهاجرين باللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليسبوس (اليونان) - رويترز

اصطف طالبو اللجوء باليونان في طوابير من أجل تطعيمهم باللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 الخميس مع بدء السلطات تقديم اللقاحات في مخيمات المهاجرين.

وانتقدت جماعات حقوقية الحكومة، التي بدأت تطعيم مواطنيها في يناير/كانون الثاني، للبطء في ضم طالبي اللجوء المعرضين للخطر بسبب إقامتهم في مخيمات مكتظة تعاني سوء الظروف الصحية ويستحيل فيها الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هناك نحو 12100 طالب لجوء في خمس جزر يونانية قريبة من تركيا يعيش منهم نحو 9400 في مخيمات رسمية.

وقال أناستاسيوس خاتزيس، المسؤول في المنظمة الوطنية للصحة العامة، إن عمليات التطعيم بدأت الخميس في جزر ليسبوس وتشيوس وساموس بلقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة.

من جهته قال هاتزيس، من جزيرة ليسبوس، إن "لدينا اللقاحات والأطقم الطبية والجو إيجابي. ما زال أمامنا طريق طويل لكنه جيد، نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام".

وأورد نيكوس باباكوس، مدير مخيم ليسبوس، أنه سيتم التطعيم هناك لعدم إجهاد الخدمات الصحية في الجزيرة.

أما الأمين العام لوزارة الهجرة مانوس لوجوثيتيس، فقال لوكالة أثينا للأنباء، إن نحو 15 في المئة من قاطني المخيمات عبّروا حتى الآن عن اهتمامهم بتلقي التطعيم، وإن زهاء 30 في المئة أصيبوا بالفعل بمرض كوفيد-19.

وأكدت الحكومة الخميس أن ما يزيد على 35 في المئة من سكان اليونان، الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون نسمة، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن.