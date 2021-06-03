شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تضيف 7 دول بينها مصر إلى "قائمة السفر الحمراء" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أضافت بريطانيا الخميس سبع دول من بينها مصر وسريلانكا إلى "القائمة الحمراء" للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق، في مراجعة شملت أيضاً حذف البرتغال من "القائمة الخضراء".

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة كوفيد-19.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 0300 بتوقيت جرينتش في الثامن من يونيو/حزيران.

وإلى جانب مصر وسريلانكا، تضمنت القائمة الجديدة كلاً من "البحرين، السودان، أفغانستان، كوستاريكا وساحل العاج"

وسيتم رفض دخول الزوار الدوليين الذين غادروا أو سافروا عبر هذه البلدان في الأيام العشرة السابقة من دخولهم إلى بريطانيا، بموجب شروط حظر السفر، كما يمكن للمواطنين البريطانيين والإيرلنديين، وأولئك الذين لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة، الدخول إليه من تلك الدول، ولكن يجب عليهم الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة، على نفقتهم الخاصة لمدة 10 أيام.