شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يجدد عقد الأحمدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

مدد اتحاد جدة عقد محوره المغربي كريم الأحمدي لموسم واحد ليواصل بذلك «المحارب» البالغ 36 عاماً موسمه الرابع مع «العميد».

وكتب النادي الجداوي على موقعه «يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تجديد إدارة النادي برئاسة انمار عبدالله الحائلي، عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم كريم الأحمدي ليستمر في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022».

يذكر أن الأحمدي لعب 70 مباراة بقميص الاتحاد على مستوى الدوري منذ قدومه موسم 2018-2019، وهو ثاني عنصر في منظومة الفريق يتم التجديد معه بعد المدرب كاريلي.