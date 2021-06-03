لجنة المشاورات الاقتصادية الإماراتية الليتوانية تبحث تعزيز التعاون

انطلقت، أمس الأول، اجتماعات لجنة المشاورات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا من خلال تقنية الاتصال المرئي بهدف بحث سبل التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المجالان التجاري والاستثماري.

وتأتي هذه المشاورات ضمن الجهود المستمرة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف إنشاء وتفعيل منصات التعاون الثنائي مع الشركاء والاستفادة من فرص التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وتطرق الجانبان الإماراتي والليتواني إلى فرص التعاون وتأسيس الشراكات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وعلوم الحياة، حيث يلعب البلدان دوراً ريادياً في هذه المجالات، ما يفسح المجال أمام تبادل الخبرات والكفاءات والمعرفة لتحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وخلال المشاورات، قال أحمد بو رحيمه نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «شهدت العلاقات بين دولة الإمارات وليتوانيا تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتسق مع استراتيجية دولة الإمارات تجاه بناء الشراكات الاقتصادية المستدامة مع الدول الصديقة في مختلف أنحاء العام».

وأضاف: «يأتي اجتماع اليوم للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون لدعم جهود التعافي من جائحة «كوفيد-19».

وقدم الجانب الإماراتي خلال المشاورات عرضاً عن تطورات التجارة الثنائية بين البلدين، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 38 % في عام 2019، لتصل إلى نحو 145 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 105 ملايين دولار أمريكي في عام 2018.

وناقش الجانبان الفرص الواعدة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي، وما سيوفره الحدث من دعم لجهود الازدهار الاقتصادي، وتعزيز للعلاقات الدولية، كما تم التطرق إلى مشاركة ليتوانيا في إكسبو 2020 دبي، حيث تم تصميم جناحها ضمن مجال الابتكار والاستدامة والإبداع.

واستعرض الجانب الليتواني برئاسة داليا كريفين مديرة العلاقات الاقتصادية الخارجية وإدارة سياسات الأمن الاقتصادي في وزارة الخارجية الليتوانية الفرص المحتملة للتعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير والقطاعات المبتكرة.

شارك في الاجتماع من دولة الإمارات ممثلون وخبراء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب الليتواني حضر ممثلون من وزارة خارجية جمهورية ليتوانيا وسفارة ليتوانيا في أبوظبي.

(وام)