شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يصعد بسهولة للدور الثالث في "رولان جاروس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

فاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً 6-3 و6-2 و6-4 على بابلو كويفاس الخميس ليصعد للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وأظهر كويفاس المصنف 92 بعض المقاومة أمام منافسه الصربي البالغ عمره 34 عاماً، لكن المصنف الأول زاد إيقاعه وقت الحاجة وقدم بعض اللمحات الرائعة من خلال ضرباته الخلفية، لينعش آماله في الفوز بلقبه 19 في البطولات الأربع الكبرى.

وكسر ديوكوفيتش إرسال كويفاس القادم من أوروجواي للمرة الثانية، ليتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، لكنه وجد نفسه يتأخر 0-40 والإرسال معه، إلا أن اللاعب الصربي فاز بالنقاط الخمس التالية ليهيمن على المواجهة في ملعب سوزان لينجلن.

وخارت قوى كويفاس البالغ عمره 35 عاماً، ليكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه ثلاث مرات أخرى ويكمل الانتصار ويضرب موعداً مع الليتواني ريكارداس بيرانكيس الذي فاز على الأسترالي جيمس دوكورث 7-5 و2-6 و7-6 و6-0.