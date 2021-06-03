شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعزى رئيس مجلس الشيوخ فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازى للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى وفاة المغفور لها بإذ الله والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ويشيع جثمان والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، غداً بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس ليتم الدفن بمقابر العائلة ببني مزار محافظة المنيا.