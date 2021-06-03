المركزي يتيح للبنك الزراعي ضخ مليار جنيه جديدة بمشروع البتلو بعائد 5%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، عن موافقة البنك المركزي على إتاحة شريحة جديدة بقيمة مليار جنيه للاستمرار في تمويل المشروع القومي لتربية أحياء البتلو بفائدة مدعمة 5% سنويا على أساس متناقص بهدف دعم وتمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة.

وأشار فاروق، في حوار خاص ينشر على الخليج 365، لاحقا، إلى أن هذه الزيادة المقررة من المركزي في حجم محفظة الإقراض للمشروع القومي لإحياء البتلو بمبلغ مليار جنيه ستوفر تمويلا إضافيا لنحو 7 آلاف عميل لشراء وتغذية نحو 68 ألف رأس.

وأوضح أن ذلك سيسهم في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من المشروع وزيادة عدد الرؤوس وبالتالي دعم شريحة جديدة من صغار منتجي ومربي الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل.

وأكد فاروق أن إجمالي محفظة مشروع تربية البتلو سيقفز من 2 مليار جنيه والتي تمثل قيمة التمويلات القائمة الحالية إلى 3 مليارات جنيه بعد إتاحة المركزي الشريحة الجديدة.

ووفرت التمويلات القائمة في محفظة مشروع تربية البتلو حاليا تمويلات لعدد مستفيدين 11.5 ألف مربي، بإجمالي نحو 170 ألف رأس وبتمويلات قدرها نحو 2 مليار جنيه موزعة على كل محافظات الجمهورية، وفقا لفاروق.

ويولي البنك الزراعي أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ويعتبر من أكبر المساهمين في هذا المشروع وبالتالي تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع أكثر من مرة وهو ما يحدث حاليا أيضا بغرض توسيع قاعدة المربين المستفيدين من المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بحسب فاروق.

وأشار فاروق إلى الفوائد الاقتصادية الأخرى لمشروع تربية البتلو كونه يسهم في تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من اللحوم الحمراء، ومن ثم يحقق الاكتفاء الذاتي منها، وهو ما ينعكس على تقليل الاستيراد وتوفير عملة أجنبية.