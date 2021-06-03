مسؤولة أممية تدعو إلى إيجاد حلول عاجلة لأزمات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

جددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان وشعبه وسلامه وأمنه واستقراره وتنميته الاجتماعية والاقتصادية، ورأت أن هناك حاجة ماسة للحلول.

وقالت فرونتسكا في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي اليوم الخميس إن "لبنان في أزمة على مستويات مختلفة، والشعب اللبناني يعاني للأسف أكثر فأكثر. هناك حاجة ماسة للحلول وهي متاحة. لبنان بلد ذو وعود وإمكانيات هائلة، وأنا على ثقة أنه يستطيع البناء على ذلك من أجل التعافي وإعادة بناء مستقبل أفضل".

وعن الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول للأزمات المتراكمة في لبنان، شددت فرونِتسك على أن "الحلول تتطلب مؤسسات دولة فاعلة، بما في ذلك حكومة متمكنة وذات توجه إصلاحي".

والتقت فرونتسكا اليوم الخميس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.

وناقشت مع القادة اللبنانيين "مجالات التعاون الرئيسية بين لبنان والأمم المتحدة المرتكزة على حاجات لبنان ذات الأولوية، على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية والإنمائية، وتطرقت إلى آخر التطورات في لبنان".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة سياسية أدت إلى تعثر تشكيل الحكومة إضافة غلى أزمات مالية واجتماعية ومعيشية واقتصادية.