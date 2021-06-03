تبون: لن نسمح بأن يصبح شمال مالي ملاذا للإرهابيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تسمح بأن يصبح شمال مالي ملاذا للإرهابيين، ولا أن يتم تقسيم البلاد.

وقال تبون خلال مقابلة لـ “لوبوان” الفرنسية، ردا على سؤال بخصوص احتمال مشاركة الجيش الجزائري خارج حدود البلاد لا سيما في مالي، ذكّر رئيس الجمهورية بأن “الدستور الجزائري يسمح الآن بهذا النوع من التدخل، غير أن الحل لا يكمن هنا”.

وأضاف تبون “من خلال اتفاق الجزائر، نحن هنا لمساعدة باماكو، وهو ما نقوم به بالفعل عبر تدريب الجنود الماليين”.

ولفت إلى أن “البعض في المنطقة يعارض التقدم المحرز من قبل الجزائر لا سيما في ملف مالي، وبالنسبة لنا هناك رغبة في تخريب اتفاق الجزائر (اتفاق للسلم والمصالحة في مالي الموقع عام 2015)”.

وفيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، قال تبون “في إفريقيا وفي العالم العربي نحن قادة في مكافحة الإرهاب، وقد استفادت جميع الدول الغربية من هذه الخبرة، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وبخصوص ما إذا كانت قوة مجموعة دول الساحل الخمس (جي5) ترقى إلى مستوى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، أكد رئيس الجمهورية أن “قوة مجموعة دول الساحل الخمس يمكن أن تكون أكثر فعالية، في حال توفر لها المزيد من الموارد، مضيفًا، “أعتقد أيضا أن قوة مجموعة دول الساحل الخمس (جي5) وقوة (برخان) – الفرنسية” هي حلول جزئية”.