عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

المناطق - وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم المتطرف “إيهودا غليك”.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 222 مستوطنًا بينهم المتطرف “غليك” اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن غادروه من باب السلسلة.