شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. 26 حالة وفاة و 4262 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 16 ألفا و 462 حالة وفاة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والبيئة أنه تم تسجيل 4262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و214 ألفا و367 إصابة جديدة.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 4111 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و129 ألفا و 221 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 42 ألفا و 479 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10 ملايين و 573 ألفا و.355