بيان مصري فرنسي أردني: نشدد على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص التوصل للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب بيان ثلاثي لمصر وفرنسا والأردن، الخميس، بوقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وبحسب بيان للخارجية المصرية فإن وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا اجتماعا تنسيقيا الخميس عبر الفيديو كونفرانس، اتساقا مع قمة ثلاثية بين قادة الدول في 18 مايو/أيار الماضي.

وأكدت الخارجية المصرية أن هذا الاجتماع ساعد على دفع الجهود المنسقة لكل من القاهرة وباريس وعمان بشأن خططها لمعالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة.



وشدّد ممثلو الدول على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص التوصل للسلام.

كما طالبوا بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، وأعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولي والمحددات المتفق عليها باعتباره الحل الوحيد الذي من شأنه تلبية تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم.