موفدان من "آسيان" للقاء مجلس ميانمار العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل موفدان من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى ميانمار، الخميس، للقاء رئيس المجلس العسكري.

وقال مسؤول رفيع المستوى في حكومة ميانمار إن نائب وزير خارجية بروناي إروين بيهين يوسف والأمين العام لمنظمة آسيان ليم جوك "وصلا إلى بلاده مساء الخميس.

ولفت إلى أن المسؤولين سيلتقيان غدا الجمعة بقائد العسكريين مين اونغ هلاينغ.

ولم تكن 4 أشهر كافية لوقف حماس المتظاهرين في ميانمار ضد الانقلاب العسكري، رغم حملة القمع الشرسة التي تشنها قوات الأمن.

والثلاثاء، تظاهر مؤيدو الديمقراطية في ميانمار في مناطق عدة مع احتدام القتال بين الجيش والمليشيات المناهضة للمجلس العسكري في المناطق الحدودية بعد 4 أشهر من إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة.

ولا يزال جيش ميانمار يجد صعوبة في فرض النظام بعد اعتقال أونج سان سو تشي رئيسة الوزراء المُطاح بها، وكبار قادة حزبها، مما أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وإضرابات شلت مناحي الحياة.

وفي أقصى جنوب ميانمار، نظم المتظاهرون المناهضون للجيش مسيرة في لونج لون، حسبما أظهرت صورة نشرتها صحيفة "إيراوادي" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقتلت القوات الأمنية 840 منذ الانقلاب وفق ما أعلنته جماعة ناشطة في مجال حقوق الإنسان.