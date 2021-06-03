العاهل المغربي يوجه باستمرار الحكومة في أداء مهامها لنهاية ولايتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحكومة المغربية بالاستمرار في أداء مهامها إلى آخر في ولايتها.

وأشار بيان للحكومة المغربية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من ولاية الحكومية.



ولفت البيان إلى أن اقتصار أداء الحكومة لمهامها على مشاركة الموظفين والمسؤولين المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة.

ونبه إلى أن هذا التوجيه الملكي يهدف إلى تمكين الحكومة المغربية من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات.