جانتس في واشنطن: ناقشنا كبح العدوان الإيراني واستقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، كبح العدوان الإيراني وسبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وكتب جانتس في تغريدة على حسابه في "تويتر" بعد اجتماعه مع سوليفان، الخميس، "اختتمت اجتماعًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، ناقشنا فيه الحاجة إلى كبح العدوان الإيراني، وكذلك الحاجة إلى تعزيز وتحصين التحالف المعتدل في المنطقة".

وأضاف: "كما تناولنا سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة".

وسبق أن اجتمع جانتس مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وزارة الخارجية الأمريكية.





ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن بلينكن قوله "سأكون سعيدًا بالتحدث مع جانتس حول مختلف القضايا، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة اعمار قطاع غزة".

وأضافت: "شكر جانتس الإدارة الأمريكية على مساعدتها لإسرائيل".

وكان جانتس وصل الى الولايات المتحدة الأمريكية أمس حيث من المقرر ان يلتقي نظيره الأمريكي لويد اوستن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جانتس سيطلب من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة أمنية طارئة بقيمة مليار دولار لتزويد منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بالذخيرة.

